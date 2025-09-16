陸上女子走り幅跳びで日本記録保持者の秦澄美鈴（はた・すみれ）選手（29）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。東京世界陸上について語り、笑顔ショットを披露した。「応援ありがとうございました」9月13日におこなわれた東京世界陸上の第1日目。女子走り幅跳びの予選に出場した秦選手は、3回目に6メートル45を記録したが、決勝進出はかなわなかった。インスタグラムで秦選手は「世界陸上、応援ありがとうございました