Ì±´Ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤·¤¿¿å±Ë¤Î¼ø¶È¥ô¥£¥¹¥Ý¤³¤È¤Ò¤é¹áÀî¡¦¶×Ê¿Ä®¸ÞÛê ¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¥×ー¥ë¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿å±Ë¤Î¼ø¶È¤òÄ®Î©¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ç¹Ô¤¤¡¢»ØÆ³¤òÌ±´Ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ 16Æü¡¢¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¤ÎÄ®Î©¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¡Ö¥ô¥£¥¹¥Ý¤³¤È¤Ò¤é¡×¤Ë¥Ð¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ï¡¢¾Ý¶¿¾®³Ø¹»¤Î3Ç¯À¸16¿Í¤Ç¤¹¡£ 9·î2Æü¤«¤é¾®³Ø¹»¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥ô¥£¥¹¥Ý¤³¤È¤Ò¤é¡×¤Î²¹¿å¥×&#12540