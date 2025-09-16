銀座コージーコーナーから、十五夜を彩る愛らしい限定ケーキ「まんまる月うさぎ」が登場します。ふんわりシフォンの上に、満月をイメージしたチョコレートと練乳風味クリームのうさぎをのせた特別な一品。販売期間は9月19日から10月6日まで。家族の団らんや秋の手土産にぴったりな、心温まるスイーツでお月見気分を楽しんでみませんか。 かわいい「月見」モチーフの