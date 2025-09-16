Image: YAMAHA 国内楽器ブランドの雄、ヤマハがフラッグシップと呼べるヘッドホン2機種をリリースします。アーティストの想いや表現、制作者が意図した世界観を余すことなく伝える「TRUE SOUND」がコンセプトです。大型ドライバーでリアルな音を追求 Image: YAMAHA YH-4000は独自の「オルソダイナミック ド