中国の商務部、国家統計局、国家外為管理局は8日、福建省アモイ市で「2024年度中国対外直接投資統計公報」を共同発表した。公報によれば、24年の中国の対外直接投資フローは1922億ドルで世界全体の11．9％を占め、前年比で0．5ポイント上昇。13年連続で世界トップ3に入り、9年連続で世界全体の1割超を占めた。24年末の中国の対外直接投資（ストック）は3兆1400億ドルで、8年連続で世界トップ3に入った。人民日報が伝えた。中国の対