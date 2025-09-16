毎年10月に東京で開催される女子テニス協会（WTA）ツアー大会の一つである「東レ パン・パシフィック・オープン・テニストーナメント（東レPPOオープン）」の発表によると、昨年大会のシングルスで優勝した鄭欽文が、連覇を目指して今年も同大会に出場することが決まったとのことです。鄭欽文は2022年の同大会では準優勝しました。今年の大会は10月20日から26日までで、エマ・ラドゥカヌ、ベリンダ・ベンチッチ、パティ・シュナイ