¼Ì¿¿½¸¤Ç½é¿åÃå¤òÈäÏªTikToker¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ï¤Þ¤Î¤¢¤ó¤º¤¬¡¢¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Î»£±ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤º¤ÖÇ¨¤ì»£±Æ²á¹ó¤¹¤®¤Æµ¤Àä¤·¤¿»ä¤¬¤³¤ì¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢X¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¿åÃå¤òÃå¤ÆÍá¼¼¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÎÅ·ÈÄ¤Î¾å¤Ç¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Ï¤Þ¤Î¤Ïº£Ç¯1·î¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤òÈ¯Çä¡£½é¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£