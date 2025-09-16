¿ÀÍÁ¤Î¾å¤Ç¥Ý¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRIKACO(59)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËºÜ¤»¤¿¤é³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Âô»³ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ý¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ»Ä¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¿ÀÍÁ¤Î¾å¤ÇÄóÅô¤òÎ¾¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉã¤¬¤ª¿ÀÍÁ¤¬¹¥¤­¤Ç»º¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²£ÉÍ¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¿º¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï6ºÐº¢¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¿ÀÍÁÃ´¤®¡Ä