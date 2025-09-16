ºòÇ¯8·î¤ËÊÄ´Û¤·¤¿Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¢¥·¥Æ¥£Ê¡²¬¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿´ÑÍ÷¼Ö¤Î²òÂÎ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¥´¥ó¥É¥é¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£´ÑÍ÷¼Ö¡Ö¥¹¥«¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¡×¤Ï¹â¤µ60¥á¡¼¥È¥ë¡£²òÂÎ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢8·îÃæ½Ü»þÅÀ¤Ç¤Ï±ýÇ¯¤Î»Ñ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»ÜÀßÀ×ÃÏ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤Î·úÀß¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²Ú»³Å¯¹¬¡Ë