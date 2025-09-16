ÀÅ²¬¸©¤Ï9·î16Æü¡¢ÉÙ»Î»³¤Î2025Ç¯¤Î²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤ÎÅÐ»³¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¡¢Æþ»³ÎÁ¤Î¼ýÆþ¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÌó4²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©Â¦¤ÎÆþ»³¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢10Ëü3000¿Í¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛÉÙ»Î»³¤ÎÀÅ²¬¸©Â¦Æþ»³¼Ô¿ôÌó10Ëü3000¿Í Æþ»³ÎÁ¼ýÆþÌó4²¯±ß¤Î¸«¹þ¤ß ²Æ»³¥·ー¥º¥óÂ®ÊóÃÍ ¸©¤Ï16Æü¡¢ÉÙ»Î»³¤Î2025Ç¯7·î¤«¤é9·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î²Æ»³¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©Â¦¤ÎÅÐ»³¾õ¶·¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ