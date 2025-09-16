先週（9月8日週）の動き：記録的上昇のNY金4週続伸、買いの主体は欧米勢、JPX金は最高値の更新が続く 先週（9月8日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週初から2営業日連続で取引時間中の過去最高値を更新。終値ベースでも3営業日で過去最高値を更新するなど記録的上昇が続いた。週末9月12日の終値は最高値更新の3,686.40ドルとなった。 週足は前週（9月1日週）末比33.10ドル（0.91％）高で4週続伸とな