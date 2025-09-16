ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ï¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÄÌ¤¦±üÂ¼¸÷µ®»á¤ò¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀßÎ©¼Ô¤ÎÀÐ´Ý¿­Æó»á¤Ï16ÆüÉÕ¤±¤ÇÂåÉ½¤òÂàÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¿·ÂåÉ½¤Î±üÂ¼¸÷µ®»á¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ï¡¢16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢±üÂ¼¸÷µ®»á¡Ê25¡Ë¤¬¿·¤·¤¤ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±üÂ¼»á¤ÏµþÅÔÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤Ç¡¢6·î¤ÎÅìµþÅÔµÄÁª¤Ë¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¸øÇ§¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¤·¤¿ÀÐ´Ý»á