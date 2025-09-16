Ｊ２北海道コンサドーレ札幌はオフ明けの１６日、札幌・白旗山で練習を再開した。前節１３日のホーム・いわき戦は、後半５分までにＭＦ荒野とＦＷマリオセルジオが一発退場となり、１―５で敗れた。ＭＦ宮沢とＦＷバカヨコもイエローカードをもらい、警告累積で２０日のアウェー・徳島戦は出場停止に。４選手を欠く状況で、勝ち点８差をつけられる４位との対戦になる。１トップの２人とボランチ２人が不在となる一戦へ、気持ち