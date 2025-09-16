静清（静岡）の内藤優央（まお）投手（３年）がプロ志望届を提出することが１６日、分かった。今後、同校野球部関係者が静岡県高野連に直接届け出る予定だ。１８６センチの長身から最速１４５キロを誇る左腕は、今春の静岡県予選で８回１９奪三振を記録し注目を集めていた。一方で春以降に背中の違和感を感じ始め、万全な状態で夏を迎えることはできなかった。「高卒でプロに行くことはずっと考えていた夢だった。プロ入りへの