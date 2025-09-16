◆大相撲▽秋場所３日目（１６日、東京・両国国技館）元大関で西十両１３枚目・朝乃山（高砂）が東同１１枚目・風賢央（押尾川）をはたき込み、２勝１敗とした。立ち合いで相手の当たりをまともに受け止める形になり、そのまま後退。右足を俵の上に懸命に残し、はたいた朝乃山に軍配が上がった。ただ、物言いがつく際どい白星となり「相撲内容は最悪。受けすぎた。それに尽きます」と反省しきりだった。２日目は新十両の西ノ