『オレンジページ』は今年創刊40周年。誌面で紹介された数万点以上（！）のレシピのなかから、歴代の編集者40名が「リアルに作り続けるレシピ」を、リレーブログで紹介します。＞＞前回／学生時代から16年。編集者がリピする『もやしと豚しゃぶのわさびマヨサラダ』節約にも今回紹介するのは、オレぺ歴18年のY内。揚げたじゃがいもを愛するY内が作り続ける、絶品ポテトレシピとは？揚げ物より断然ラク！「おうちポテト欲」を満た