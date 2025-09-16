ÍèÇ¯½Õ¤Ë½¢¿¦¤ò´õË¾¤¹¤ë¹â¹»À¸¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥µ¥ó¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¡¢¹â¹»¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¿·Â´¼Ô¤ÎºÎÍÑÏÈ20¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢16Æü¤Ï¹â¹»À¸7¿Í¤ÈÀìÌç³Ø¹»À¸1¿Í¤¬É®µ­»î¸³¤äºîÊ¸¡¢ÌÌÀÜ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÂç¿Í¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡× ¡Ê¹â¹»À¸¡Ë¡ÖÄ´Íý¤Ç¹Ô¤¯Í½Äê¡£¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤·¤¿¤¤¡× ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹