¼¯»ùÅç»ÔÅÄ¾åÂæ¤Î½»Âð¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤­¤ç¤¦9·î16Æü¤Ç25Ç¯¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢2000Ç¯9·î16ÆüÌë¡¢¼¯»ùÅç»ÔÅÄ¾åÂæ¤Î½»Âð¤Ç¹ÓÌÚ¥¹¥ß¥¨¤µ¤óÅö»þ73ºÐ¤¬¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¼¼Æâ¤Ë¤ÏÊª¿§¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤Æ¸½ºß¤âÀì½¾¤ÎÁÜºº°÷6¿Í¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤Ï2·ï¡¢µîÇ¯¤Ï5·ï¡¢¤³¤È¤·1·ï¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ