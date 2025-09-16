Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Î¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¡×¤¬º£¡¢¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëþ³«¤Î»þ´ü¤ÏµîÇ¯¤è¤êÃÙ¤¯¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÂç±«¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¡×¤ò16Æü¡¢Ë¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤ª¤è¤½50ËüËÜ¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¬°ìÌÌ¤Ëºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢7Ê¬ºé¤­¤Ç¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×13Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÌøÀî¤Ò¤Þ¤ï¤ê±à¡×¡£¤ª¤è¤½5¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Î¹­Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¡¢ËèÇ¯50ËüËÜ¤Î²Ö¤¬ºé¤­¤Þ¤¹¡£ ¸µµ¤