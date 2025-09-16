１６日の東京株式市場はリスク選好の流れが継続、前日の米国株市場で半導体関連を中心にハイテク株が買われた地合いを受け日経平均株価は上値指向を維持、連日の最高値更新となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比１３４円１５銭高の４万４９０２円２７銭と４日続伸。プライム市場の売買高概算は１９億８５４５万株、売買代金概算は５兆４８１億円。値上がり銘柄数は１０７８、対して値下がり銘柄数は４９３、変わらず