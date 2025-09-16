アセンテックがこの日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、営業利益を１７億３０００万円から２２億円（前期比２．５倍）へ、純利益を１１億９０００万円から１６億３０００万円（同８９．６％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２０円から２３円へ引き上げた。 売上高は１７０億円（同１６．５％増）の従来見通しを据え置いたものの、仮想デスクトップ事業領域で利益率の改善が見込まれることや