¥Æ¥£¥é¥É¤Ï£±£¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼èÆÀÁí¿ô£³£µËü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£µ¡¥£¹£±¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û£²£°²¯±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£¹·î£±£·Æü¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£´·î£²£·Æü¤È¤·¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ë´ð¤Å¤­»ñËÜ¸úÎ¨¤È³ô¼ç´Ô¸µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢Ä¾¶á¤Î³ô²Á¿å½à¤ò¹ÍÎ¸¤·¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ò·è¤á¤¿¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS