[故障者情報]V・ファーレン長崎は16日、DFエドゥアルドが左⼤腿⼆頭筋長頭⾁離れで全治約12週と診断されたことを発表した。エドゥアルドは今季のJ2で12試合1得点を記録している。チームは前節の結果でJ1自動昇格圏の2位に浮上し、首位の水戸ホーリーホックとは同勝ち点。エドゥアルドはクラブを通じて以下のようにコメントしている。「ファン・サポーターの皆さん、こんにちは。先日、トレーニング中に筋