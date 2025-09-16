横浜FCは16日、DF鈴木準弥の運転する普通乗用車と別の車両が接触する事故が発生したと発表した。交通事故が起きたのは11日の8時頃で、場所は横浜市旭区の店舗の駐車場。クラブは経緯について公式サイトで「鈴木選手の乗用車が縦列駐車の状態から出発する際に後進。後ろに停車している車に気付かず自動ブレーキが作動。後ろに停車している車の前方ナンバープレートと鈴木選手の乗用車の後部ナンバープレートが接触」と説明して