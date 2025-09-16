¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹Åê»ñË¡¿Í [Åì¾Ú£Ò] ¤¬9·î16ÆüÂç°ú¤±¸å(16:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯7·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ24.9¡óÁý¤Î91.3²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤¿¤¬¡¢26Ç¯1·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ0.9¡ó¸º¤Î90.5²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´üÊ¬ÇÛ¶â¤ò3155±ß¢ª3192±ß(Á°¤Î´ü¤Ï1¢ª2¤ÎÅê»ñ¸ýÊ¬³äÁ°¤Ç5975±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤Ï3170±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹