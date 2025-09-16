9·î14Æü¡¢¥×¥íÌîµå¤ÎÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¸ø¼°¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ô9·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡Ê18:00»î¹ç³«»Ï¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡Õ¤Î¹ðÃÎ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¥×¥íÌîµå¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ËÜ¿Í¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤â¡¢µå¾ì¤Þ¤ÇÂ­¤ò±¿¤Ó´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï9·î10Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä