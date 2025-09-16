µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å4»þ22Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤ò¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹¿¿å·ÙÊó¤ò¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û¹áÀî¸©¡¦¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤ËÈ¯É½ 16Æü16:22»þÅÀ¹áÀî¸©¤Ç¤Ï¡¢16ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢16ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Þ¤Ç²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û¡¦ÅÚº½ºÒ³²16ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ80mm¢¢¹¿¿å·ÙÊó