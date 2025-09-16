¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï16Æü¡¢·³¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¡¢ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤Ç¡Ö¶¯ÎÏ¤ÊºîÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¬¥¶»ÔÀ©°µºîÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£