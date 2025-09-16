来年１月の第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で３連覇を目指す青学大の原晋監督がチームの現在地を明かした。直近の１１大会で８回の箱根路制覇に導いた名将は、１５日に都内で行われた「ａｄｉｄａｓＨｏｕｓｅＴｏｋｙｏｓｅｓｓｉｏｎ」でチームづくりのポイントについて言及。「一体感」を大切な要素に挙げた上で「学生スポーツなので、やはり学生の一体感。さらには監督から支配されて練習をするの