大沢たかおが主演・プロデューサーを務める9月26日公開の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』より、バトルシーンを凝縮したファイナルトレーラーが解禁された。【動画】海江田が米軍総攻撃を迎え撃つ！『沈黙の艦隊 北極海大海戦』ファイナルトレーラー本作は、大沢が主演・プロデューサーを務めた映画とドラマ『沈黙の艦隊』の続編。日米政府が極秘に建造した高性能原子力潜水艦を奪って反乱逃亡した海江田四郎（大沢）は、