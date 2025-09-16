◆イースタン・リーグ西武３―６巨人＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・カーミニーク）イースタン首位を走る巨人は１６日、同２位の西武との直接対決に勝利し、２年ぶり２９度目となる優勝を決めた。就任２年目となった桑田真澄２軍監督の下、チームはたくましく成長し、今季７６勝３８敗２分けの貯金３８、２位に１１・５ゲーム差をつける独走で頂点に立った。ウエスタン王者とファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）