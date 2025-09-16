Ê¸éº½Õ½©¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ëSeasons  Fantasy¤è¤ê¡¢¡Ø°­ÌòÎá¾î¤Î¤ª²Ç¤µ¤Þ 1¡Ù¡ÊÃø¡§¤«¤ï¤Î¤¢¤­¤³¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¡Ø°­ÌòÎá¾î¤Î¤ª²Ç¤µ¤Þ 1¡Ù¤«¤ï¤Î¤¢¤­¤³Ãø  Ãø¡§¤«¤ï¤Î¤¢¤­¤³È¯Çä¡§2025Ç¯9·î16Æü¡¢Ê¸éº½Õ½©¤è¤ê´©¹ÔÈ½·¿¡§B6È½¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§192¥Ú¡¼¥¸Äê²Á¡§803±ß (ÀÇ¹þ)ISBN: 978-4-16-090213-8 Ê¸éº½Õ½©¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ëSeasons  Fantasy¤è¤ê¡¢¡Ø°­ÌòÎá¾î¤Î¤ª²Ç¤µ¤Þ 1¡Ù¡Ê