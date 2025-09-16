テレビ朝日の田中萌アナウンサー(34)が16日、自身のインスタグラムを更新。大阪・関西万博の会場を訪れたことを報告した。 【写真】爽やかなノースリ姿で万博を楽しんだようですね 「大阪・関西万博」と書き出し、「母と妹と万博へ」と投稿。「終盤で平日でもかなり混み合っていましたが」としながらも「2ヶ月前予約と当日予約のほかに 比較的待ち時間の短いパビリオンを中心に 10ヶ所以上まわれたので満足です