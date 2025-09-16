9年前に新潟県糸魚川市で起きた大規模火災を教訓に、住宅密集地での広い範囲での火災を想定した訓練が16日、金沢市で行われました。金石消防署署員「本火災、消防特別対策区域における大規模火災とする。以上訓練。」金沢市消防局では、2016年に新潟県糸魚川市で140棟あまりを焼いた大規模な火災の発生を受けて、延焼を防ぐ訓練を毎年行っています。16日は金石消防署の署員15人が参加し、水源から離れた現場までホースを最大1キロ