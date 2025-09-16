女子棒高跳び選手のコードリーに悲劇が襲った(C)Getty Images9月15日に国立競技場で行われた世界陸上の女子棒高跳び予選で、英国の人気選手であるモリー・コードリーを悲劇が襲った。25歳のコードリーは、予選前の練習で左足をマットに引っかけてしまい負傷。その場で足をおさえながら倒れ込んだ。顔を覆い、車椅子で運ばれると、本番には出場することができなかった。【動画】悲劇！女子棒高跳びのモリー・コードリーが本番前