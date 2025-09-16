ザ・ルースターズのボーカル&ギターでミュージシャンの大江慎也さん（66）が15日、自身の公式Xで脳梗塞と診断されたことを公表しました。大江さんは自身のXに、『大江慎也より近況報告』と題した動画を投稿。脳梗塞と診断されるまでの経緯について、「右手のしびれが続き、整形外科を受診しました。そうしましたら、脳神経外科に行った方がいいということで、脳神経外科に行き、MRI検査をしました。そうしたら、脳幹の脳梗塞で