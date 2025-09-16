【ウォーハンマー・ヒーローズ 2025年 ダークエンジェル】 10月4日 発売予定 9月20日 予約受付開始予定 価格： 1,200円（単品ボックス） 9,600円（単品ボックス8個入り） ゲームズワークショップは、ランダムボックスキット「ウォーハンマー・ヒーローズ 2025年 ダークエン