メンタル不調を感じたらどうすればいいのか。精神科医・高橋倫宗さんと、臨床心理士・鬼頭智美さんは「きちんと栄養をとることが重要だ。実は食べ物だけではなく、飲み物でも“うつ病になりにくい”と科学的に証明されているものがある」という――。※本稿は、高橋倫宗、鬼頭智美著『うつのケツロン』（ライフサイエンス出版）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／pocketlight※写真はイメージです - 写真＝iSto