自民党総裁選挙に立候補の意向を表明している小林元経済安保相は16日、会見を開き、現役世代の所得を増やす経済対策、安全保障政策、社会の結束を守る政策などの3本柱を発表しました。ここからは小林氏の「強み」と「弱み」について解説します。小林氏の最大の強みは、「若さ」であり、弱みは「知名度の低さ」です。小林元経済安保相「鍵となるのは、若い力、自民党にも、世代交代が必要なんです。だから、私はその先頭に立つ覚悟