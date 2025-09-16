「デイリースポーツ杯」（１６日、川口）川口の頭脳派レーサー・高石光将（４４）＝川口・２８期＝が、２日目６Ｒの準々決勝戦で２着に入り、準決勝戦に進出した。前２節は伊勢崎ＳＧで２勝、伊勢崎Ｇ１で２勝と強敵相手に好走。Ｓ級不在の今節ならスピードは上位だ。「でもね。僕はＳ級不在とか一般戦より、グレードレースの方が好きなんですよ。内枠から展開を作れるんで。エンジンは初日より良化。クラッチ調整とタイヤ選