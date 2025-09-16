■「外国人政策」が日増しに争点化した偶然7月に行われた参議院選挙では、自民・公明の連立与党が議席を大きく減らし、非改選分を含めても過半数割れとなる大敗を喫した。これにより、1955年の結党以来初めて、自民党が政権についている間に与党勢が衆参両院で過半数を割り込むこととなった。大きく議席数を伸ばした野党勢のなかでも躍進が目立ったのは、参政党だ。参政党は、「日本人ファースト」を掲げるなど保守・ナショナリズ