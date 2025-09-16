アルピニストの野口健氏が2025年9月15日、閉山期の遭難への対応をめぐりXで持論をつづった。閉山後の富士山「観光登山で行く場所ではありません」野口氏が言及したのは、テレビ朝日系「1時半に23人も...通行止め無視 閉山後の富士山で『 無謀登山者』が続出」の見出しで報じた記事。記事は「サタデーステーション」の内容を伝えており、9月10日に登山シーズンが終了し、通行禁止の看板が設置された富士山に、無断で通行禁止エリ