【第81回プライズフェア】 8月21日 開催 セガ フェイブは、8月21日に開催された「第81回プライズフェア」にてプライズフィギュアなどの新作を公開した。 「第81回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年1月から2026年3月に展開を予定しているプライズ景品を展示。 同社はTVアニメ『呪術廻戦』、『ガールズバン