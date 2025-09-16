½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ê41¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Î¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥È¥Þ¥àÎ¹¹Ô¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È ¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ì¥È¥Þ¥à¡×¤òË¬¤ì¤¿¡È²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡Öµí¡¢ÍÓ¡¢ÇÏ¡¢±À³¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡¢³¤Á¯¡¢¥×¡¼¥ë¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¼«Á³¡¢²Ö²Ð¡¢¡¢etc¡£Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ÒÏ¢¤ì¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤»ÜÀß