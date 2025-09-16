俳優の川崎麻世が15日に自身のアメブロを更新。ロケ先で起きた運命的な出来事を明かした。【映像】川崎麻世、“大切な弟”近藤真彦と女性を救出した秘話この日、川崎は「大阪で番組ロケがあった」と報告し「あれ？このマンション？えっ？確か知り合いが住んでる超高級タワマンじゃない？」とロケ先のマンションに見覚えがあったことを説明。「景色を撮影して知り合いにLINEしたらなんと部屋番号まで当てた」と驚いた様子で明か