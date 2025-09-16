岡山県真庭市にある木山神社（@kiyama_jinjya）。ご利益を願って訪れる人々の間で、いま密かな人気を集めているのが“現役招き猫”のテンちゃんです。【写真】「さびしいにゃーん」と鳴く猫さん神社の公式X（旧Twitter）に投稿されたテンちゃんの姿が話題になりました。「今日は宮司以外誰もいないので、遠吠えして呼んでみるも、誰も来ない……寂しい……」写真には、しょんぼり顔で「誰か来て〜」と訴えるテンちゃんの姿が。木山