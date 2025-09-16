2018年に放送された恋愛ドラマで注目を集めたイケメン俳優の激変ショットが話題となっています。【写真】ワイルドなビジュアルに激変した水上恒司さん映画「九龍ジェネリックロマンス」（池田千尋監督）の公式インスタグラムにて「オフショット祭り」の1枚として公開された写真には、俳優の水上恒司さん（26）が登場。水上さんといえば、禁断×純愛ヒューマンラブストーリーとして話題となったTBS系ドラマ「中学聖日記」にて高校3