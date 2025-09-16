今月上旬に行われた日本代表の米国遠征をけがで辞退したJ1アビスパ福岡の安藤智哉（26）が16日、雁の巣球技場（福岡市）で公開された全体練習に部分合流した。安藤は代表合流直前だった8月31日の柏戦で負傷。翌日に辞退を発表し、以降は別メニュー調整が続いていた。16日はゲーム形式の練習以外をこなし「時間制限はあると思うけど、マリノス戦には出たい」と、20日の横浜M戦への出場意欲を示した。J3からプロキャリアをスタ