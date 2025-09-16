¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤«¤é¤¯¤ë¤¯¤ë¤Ë¡Ä2024Ç¯¤Î¸µÆü¤ËÇ¯²¼ÇÐÍ¥¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¸ø³«¤·¤¿?·ãÊÑ¥Ø¥¢?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤Æ´ò¤·¤¤»ä¡õÉÙ»Î»³Á´¤¯¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¥³¥óÂÀ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎµÈÃ«ºÌ»Ò(33)¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤«¤é¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿?¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ø¥¢?¤ÇÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°¦¸¤¤òÊú¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ø¥¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·