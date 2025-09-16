¡ÖÄ¶ÀäÈþ½÷2¿Í¡×¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ä¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤ÎÆþ»³°ÉÆà(29)¤¬?¸µÆ±Î½?¤È¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤µ¤ä¤«¤Á¤ã¤ó¡Á²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤¿¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤³¤ï¤¤¡ª¾Ð¤Ç¤â°ì½Ö¤Ç¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤ì¤ë¤ÎºÇ¹â¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤è¤êÁ°¤Ë²ñ¤ª¤¦¤Í!!!!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ(32)¤È¤Î´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£